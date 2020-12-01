شكرا لقرائتكم الترسانة يفوز على طنطا وبتروجت يتعادل مع السكة الحديد في الممتاز ب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الثانية والثالثة بدورى القسم الثانى العديد من المفاجآت حيث استعاد فريق الترسانة نغمة الانتصارات بعد غياب طويل دام لاكثر من ستة شهور بالفوز خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط فى صدارة جدول الترتيب مناصفة مع بتروجت الذى وقع فى فخ التعادل مع السكة الحديد سلبيا

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز كوكاكولا على المريخ البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ، وتعادل النجوم مع السويس سلبيا، وتعادل بورتو السويس مع نادى زد بهدف لمثله، بينما حقق القناة اكبر النتائج بالفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف

وفى مباريات المجموعة الثالثة نجح حرس الحدود فى الفوز بثلاثية على الجزيرة المطروحى بينما تعادل الحمام مع فاركو بهدفين لمثليهما وهى نفس النتيجة التى انتهت بها مباراة سبورتنج وكفر الشيخ، بينما استطاع الأوليمبى بقيادة أحمد سارى فى تحقيق فوز صعب على بيلا بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل المالية مع دمنهور بهدف لمثله، وتعادل أبوقير للأسمدة مع دكرنس سلبيا .