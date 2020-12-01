شكرا لقرائتكم 20 لاعبا في قائمة منتخب اليد بدون المحرفين استعدادا لبطولة العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد بقيادة الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو قائمة لاعبى المنتخب الوطنى بدون اللاعبين المحترفين فى المعسكر المغلق بالقاهرة فى الفترة من 1 حتى 22 ديسمبر الجارى، فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021. تضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى : كريم هنداوى - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد. الجناح الأيسر : أحمد حسين - أحمد هشام سيسة. الظهير الأيسر : يحيى الدرع - حسن قداح - عبد الرحمن فيصل. صانع ألعاب : إسلام حسن - سيف الدرع - مصطفى خليل. الدائرة : إبراهيم المصرى - وسام سامى نوار - خالد وليد - أحمد عادل. الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان. الجناح الأيمن : أكرم يسرى - عمر سامى - حازم ممدوح. الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى: المدير الفنى روبرتو جارسيا باروندو، والمدرب العام مجدى أبوالمجد، والكرواتى فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى، ونور أبوزيد مدير المنتخب، ومحمود سعيد إداري، والمهندس محمد إمام محلل فنى، والدكتور محمد شوقى أخصائى العلاج الطبيعى..

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