شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يخطف فرحة النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

نجح البديل منصور البلوشي في إهداء نقطة غالية لفريقه اتحاد كلباء بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 92 ويقوده للتعادل مع ضيفه النصر 3-3 في المباراة الدراماتيكية التي جمعتهما على ملعب كلباء في ختام مواجهات الأسبوع الثامن لدروي الخليج العربي.

وبهذا التعادل وصل النصر للنقطة 17وفشل في احتلال المركز الثاني الذي ذهب للجزيرة بفارق الأهداف،كما فشل «العميد» في تقيلص الفارق مع صدارة الشارقة إلى نقطة واحدة وبقيت 3 نقاط.

في المقابل، واصل «النمور» الانطلاقة المميزة هذا الموسم الأفضل في عصر الاحتراف رافعاً رصيده في المركز السابع إلى 13 نقطة.

لم يمهل اتحاد كلباء ضيفه النصر أكثر من 8 دقائق فقط قبل أن يدك شباكه بهدف مباغت من قدم التشيلي جونيور فيرنانديز مستفيداً من الكرة الساقطة التي تباطأ المدافع سعيد سويدان في إبعادها، الهدف المبكر أعطى «النمور» الثقة والاطمئنان وجعله يحكم قبضته على سير المباراة عبر شن سلسلة من الهجمات عن طريق مثلث الرعب مالابا وجونيور ووانديرسون ومن خلفهم السويسري مارياني الذي أهدر أكثر من فرصة سهلة في مواجهة المرمى كان من الممكن أن تضاعف النتيجة والتقدم الكلباوي، خاصة في ظل الارتباك الذي بدأ به النصراوي المباراة، لاسيما في الجانب الدفاعي، فلم تكن للفريق الأزرق خطورة حقيقية على مدى الـ45 دقيقة الأولى باستثناء بعض الاجتهادات الفردية عن طريق ضياء السبع وتيجالي نجح دفاع كلباء ومن خلفه الحارس جمال عبد الله في اخمادها، لينتهي الشوط الأول بتقدم «النمور».

فاجأ النصر أصحاب الأرض بهدف التعادل مع انطلاقة الحصة الثانية في الدقيقة 47 برأسية متقنة من تيجالي بعد كرة ريان مينديز العرضية، قبل ان يعود «الجلاد» ويقلب الطاولة عبر اضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 55 بتمريرة أيضاً من ريان منيديز.

وسرعان ما ادرك كلباء التعادل برأسية العملاق التوجولي مالابا في الدقيقة 57 من الكرة المحسنة التي ارسلها مارياني، وأعلنت الدقيقة 64 عن الهدف الثالث للعميد النصراوي عن طريق الهولندي براندلي كواس من صناعة المتألق مينديز قبل ان يترك الملعب لزميله حبيب الفردان، والمباراة تقترب من لفظ انفاسها الأخيرة وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي ينجح البديل منصور البلوشي في إدراك التعادل من الكرة الثابتة التي نفذها أحمد النقبي وارتدت من الحارس ابراهيم عيسى لتجد البلوشي المتابع لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3،

أدار المباراة الحكم عادل النقبي وعاونه على الخطوط مسعود حسن وعلي مخلوف ويوسف الشمالي حكماً رابعاً وبدر البدري مقيم الحكام، وحمد الشيخ مراقب المباراة.