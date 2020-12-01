شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يفشل في الضغط على الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

اكتفى الوحدة بنقطة، بالتعادل مع ضيفه الظفرة 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، ليرفع «العنابي» رصيده للنقطة 14، ويحتل المركز الخامس، ويفشل في الضغط على الصدارة التي يحتلها الشارقة برصيد 20 نقطة.

أما الظفرة فأصبح رصيده 11 نقطة، في المركز التاسع.

تقدم الظفرة بالهدف الأول عن طريق الأردني ياسين البخيت في الدقيقة 42، وأدرك البديل موبكو التعادل للوحدة في الدقيقة 51.

بدأت المباراة من دون حذر، وكاد الظفرة يسجل في شباك الوحدة في الثانية 40 عن طريق مسعود سليمان الذي سدد كرة مرت إلى جانب قائم الحارس الشامسي، وبعد ذلك سعى الفريقان لخطف الهدف الأول، وضاع عدد من الفرص، حتى تمكن الضيوف من افتتاح التسجيل عن طريق الأردني ياسين البخيت من الكرة التي قطعها وتبادلها مع البرازيلي دينسلون الذي أعادها له وسددها في مرمى الوحدة.

وشهد الشوط خروج خالد الدرمكي للإصابة، ومشاركة سلطان السويدي في صفوف الظفرة.

ونجح البديل موبكو الذي عاد للمشاركة بعد غياب، في إحراز هدف التعادل للوحدة من ركلة حرة نفذها بطريقة جميلة في الدقيقة 51، وفي بحثه عن الفوز أجرى مدرب الوحدة تبديلين، وأشرك عبدالله أنور وراشد مهير بدلاً عن لوفانور ومونوز، ولكن ذلك لم ينجح، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي للظفرة والسلبي لصاحب الأرض.