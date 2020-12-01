محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي: شهدت مباراة الزمالك ونظيره الطلائع، الظهور الأول للجنة المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك بعد استبعاد المجلس السابق بقيادة مرتضى منصور. ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر. وكانت مديرية الشباب والرياضة قد شكلت لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك تضم في عضويتها القاضي أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وكذلك ضمت لجنة الكرة الجديدة كلاً من أشرف قاسم، عبدالحليم علي وأيمن يونس.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الظهور الأول للجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك أمام الطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.