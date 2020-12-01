الزمالك والطلائع.. شيكابالا يرد على "تخصص" سمير بهدف استثنائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- حازم جودة:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقامة على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية في نصف نهائي مسابقة كأس مصر 2019/2020.

وافتتح أحمد سمير لاعب طلائع الجيش التسجيل في الدقيقة الـ36 من ركلة حرة؛ لتسكن الكرة شباك الزمالك على يسار الحارس محمود عبدالرحيم "جنش".

وبات هذا الهدف هو الخامس لصاحب الـ26 عامًا في المباراة الثامنة له في مواجهة الزمالك، كما سبق له صناعة هدف؛ ليواصل اللاعب هوايته في هز شباك فريقه السابق بالتخصص.

وردّ محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على هدف سمير بهدف عدَّل به النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.

وجاء هدف شيكابالا من ركلة حرة نفذّها على طريقته الخاصة؛ لتتجه الكرة في أقصى الزاوية اليسرى وتتهادى في شباك الحارس محمد بسام الذي لم يتمكن من التصدي لها.

وتوجه صاحب الـ34 عامًا بعد تسجيل الهدف إلى مدرجات برج العرب الخاوية للاحتفال بوضع يده على فمه، في إشارة إلى مطالبته بالصمت.