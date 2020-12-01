مباشر.. الزمالك 1-1 طلائع الجيش.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويقابل الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي الكأس المقرر إقامته في 5 ديسمبر الجاري.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف "روقة"، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، محمود شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ملخص المباراة

هدد طلائع الجيش مرمى محمود جنش حارس الزمالك، بعد تمريرة عرضية من أحمد سمير قابلها ناصر منسي برأسية ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة الثانية.

وسجل محمد أوناجم لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه بعدما استلم كرة طولية رائعة من روقة، راوغ بعدها مدافع الطلائع وسددها في المرمى، ولكن حكم اللقاء عاد إلى تقنية الفيديو، ليقرر إلغاء الهدف بعدما أثبتت التقنية وجود تسلل على اللاعب المغربي.

وشهدت الدقيقة 18 من عمر المباراة هجمة منظمة لطلائع الجيش ولُعبت كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو جمال بتسديدة أرضية قوية تصدى لها جنش وينقذ مرماه من هدف أول في اللقاء.

وأجرى جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 32 من زمن اللقاء، بإخراج محمد أوناجم الذي اشتكى من الإصابة وإدخال مصطفى فتحي بدلاً منه.

وحصل طلائع الجيش على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، قام بتنفيذها أحمد سمير بطريقة رائعة ليسجل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وتحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45+2، سددها شيكابالا بصورة رائعة لتسكن الكرة شباك الحارس محمد بسام، ليتعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ونفذ أحمد سمير لاعب طلائع الجيش كرة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51، ولكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى جنش إلى خارج الملعب.

وأجرى الزمالك التبديل الثاني في المباراة بالدقيقة 62، بدخول أسامة فيصل وخروج محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأهدر أحمد سمير لاعب طلائع الجيش فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، بعدما قام بتمريرة ثنائية مع عمرو جمال داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة قوية ولكن جنش تصدى لها وأبعدها الزمالك من منطقة الجزاء.

وتصدى القائم الأيمن لمرمى نادي الزمالك لتسديدة مهند لاشين لاعب طلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وخرجت الكرة إلى خارج الملعب.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لنادي الزمالك في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعدما سقط أسامة فيصل داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم عاد لتقنية الفيديو التي أثبتت عدم وجود خطأ ضد أسامة فيصل، ليتراجع الحكم في قراره.

وكاد محمد أشرف روقة أن يحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+4 بعدما سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع ببراعة، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني وذهاب اللقاء إلى شوطين إضافيين.