سوق الانتقالات| الأهلي يرفع عرضه لضم جاستون سيرينو من صن داونز

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رفع العرض المالي، المقدم إلى نادي صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل شراء عقد صانع الألعاب الأوروجوياني “جاستون سيرينو“، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الأهلي في شراء عقد سيرينو من صن داونز، بناء على توصية من جانب المدير الفني “بيتسو موسيماني” والذي يريد الاستعانة بخدمات اللاعب في الموسم المقبل، لتدعيم مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وحصل الأهلي على موافقة جاستون سيرينو، والذي يضغط بكل قوة، من أجل الانضمام لصفوف العملاق القاهري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث قدم طلب رسمي من أجل مغادرة صن داونز.

وكشفت مصادر، بأن الأهلي رفع عرضه المالي إلى 2.5 مليون دولار، لشراء عقد سيرينو، حيث يكثف مدير التعاقدات بالأهلي “أمير توفيق” من مفاوضاته مع اللاعب ونادي صن داونز.

ويسعى الأهلي لحسم تلك الصفقة قبل يوم 6 ديسمبر الجاري، تمهيدًا لقيده محليا، ومن ثم تسجيله في القائمة الإفريقية خلال شهر يناير المقبل.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز المثير على نظيره الزمالك، في مباراة تاريخية بين الناديين، أطلق البعض عليها “نهائي القرن”، حيث حصد الفريق الأحمر النجمة التاسعة، بعدما وصل إلى اللقب التاسع على مستوى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى إبرام عدد من الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الأهلي عن ضم 4 صفقات جديدة خلال الفترة الماضية، حيث بدأ الميركاتو الصيفي بالتعاقد رسميًا مع الجناح الطائر طاهر محمد طاهر قادمًا من صفوف المقاولون العرب، ثم استعاد ناشئ الفريق السابق أحمد عبدالقادر من نادي سلافيا براج التشيكي، ولكن تمت إعارة الأخير لصفوف سموحة، من أجل اكتساب الخبرات.

وكانت الصفقة الثالثة بإعلان ضم المدافع المغربي المميز بدر بانون من نادي الرجاء المغربي، وكانت أخر الصفقات المُعلنة هو أحمد رمضان “بيكهام” العائد أيضًا لقلعة الجزيرة بعد تجربة استمرت عامين مع نادي وادي دجلة.

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