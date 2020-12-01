تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.. “ظهور روقا.. وعودة جنش وأوناجم”

أعلن المدرب البرتغالي “جايمي باتشيكو“، تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة طلائع الجيش، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والتي تقام اليوم الاثنين 1-12-2020، على ستاد السويس الجديد.

ودفع باتشيكو بالحارس محمود عبدالرحيم “جنش” ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، على حساب محمد أبوجبل، الذي شارك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

فيما عاد الظهير الأيمن حازم إمام، للظهور ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، على حساب الناشئ أحمد عيد الذي شارك أيضا أمام الأهلي، وبجواره في قلب الدفاع كلا من محمد عبدالغني ومحمود علاء، وفي الجبهة اليسرى يستمر إسلام جابر في غياب الثنائي عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي.

وظهر في تشكيلة الزمالك الأساسية، لاعب خط الوسط، محمد أشرف “روقا” بعد عودته من الإعارة لنادي طلائع الجيش، وبجواره طارق حامد، فيما يغيب التونسي فرجاني ساسي عن المشاركة أساسيا.

ويقود محمود شيكابالا، خط وسط الزمالك الهجومي، مع أحمد سيد زيزو، والمغربي محمد أوناجم الذي يشارك على حساب مواطنه أشرف بنشرقي والذي يعاني من الإصابة بالعضلة الضامة. بينما يقود هجوم الزمالك مصطفى محمد.

وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبدالرحيم “جنش”.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف “روقا”، محمود عبدالرازق “شيكابالا”، أحمد سيد “زيزو”، محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

وعلي مقاعد البدلاء يجلس كل من:

محمد أبوجبل – محمود عبد العزيز – اسامه فيصل – كريم بامبو- احمد عيد، مصطفى فتحي- سيف فاروق جعفر- محمد عبدالسلام- حاتم محمد سكر