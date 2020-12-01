بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والجيش في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك والجيش، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2020/2019.

تقام المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الاسكندرية، وتنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وينقل لقاء الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الشاب مؤمن حسن.

ويدخل الزمالك هذا اللقاء بحثًا عن تعويض إخفاقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم الجمعة الماضية، عندما خسر بنتيجة 1/2 على ملعب القاهرة الدولي.

ويأمل جمهور الزمالك في نجاح الفريق بالتأهل إلى نهائي كأس مصر والتتويج به بهدف مواجهة غريمه التقليدي “الأهلي” في مباراة كأس السوبر المصري التي تقام عادة على أرض الامارات.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والجيش في كأس مصر

الزمالك 1-1 طلائع الجيش

???? ستاد برج العرب (الاسكندرية)

???? كأس مصر 2020/2019 (نصف النهائي)

♻️ جارية الآن