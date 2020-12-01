الامارات | رابطة المحترفين تحتفي باليوم الوطني الـ49 بشعار "غرس الاتحاد"

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تحتفي باليوم الوطني الـ49 بشعار "غرس الاتحاد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي رابطة المحترفين الإماراتية، تحت شعار "غرس الاتحاد"، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 49، ويتقدم رئيس وأعضاء الرابطة بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين على أرض وطن السلام والإنسانية والتي تتجسد معانيه في السير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأكدت الرابطة في بيان صحافي أن الاحتفال بقيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر كل عام، مناسبة هامة لتجديد الولاء والانتماء، وتأكيد ثقة الشعب الإماراتي بقيادته الوطنية الحكيمة، التي استطاعت بإرادة قوية أن تنقل الإمارات إلى الفضاء كما استطاعت بفضل ما تمتلكه من رؤية وطنية سليمة ومخلصة ترجمة طموحات الأجيال، وتحديد ملامح المستقبل عبر تطوير الخطط والمشاريع الكبيرة، من أجل أن يكون القادم أفضل لأبناء الإمارات واستدامة التنمية للأجيال المقبلة.

وقال رئيس الرابطة عبدالله ناصر الجنيبي: كل يوم تؤكد توجيهات القيادة الرشيدة وشيوخنا الكرام، أهمية الاحتفالية والتي جاءت لتبرهن على رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وتترجم توجيهاتها للعمل دائماً على توفير الحياة الكريمة للإنسان، مهما كانت جنسيته من المواطنين والمقيمين على أرض السلام والوئام.

وأضاف: الرياضة من ضمن المرتكزات المهمة التي تسهم في بناء الإنسان، وأن الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، توليها اهتماماً كبيراً، لدورها الكبير في بناء الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم الوطنية والانتماء والولاء والتسامح والعمل الجماعي، ومن هنا فإن المبادرات طيلة السنوات السابقة كثيرة ومتنوعة في كل المجالات، ولا سيما في المجال الرياضي، وأعتقد ما كان كل ذلك أن يتحقق لولا صلابة البنيان والتلاحم الوطني والعزيمة والإصرار والفكر المستنير الذي يقود دولتنا الفتية.

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