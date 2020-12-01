الامارات | راشد النعيمي: نحتفل بيومنا الوطني الذي يروي قصة اتحادنا الشامخ ويعبر عن هويتنا الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد النعيمي: نحتفل بيومنا الوطني الذي يروي قصة اتحادنا الشامخ ويعبر عن هويتنا الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حيا الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية و التخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم جهود المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي استطاع أن يجعل الاتحاد منارة للمجد والعز، وأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً لدولة عرفت كيف تحول الصحراء إلى جنان و كيف تصنع من أبنائها الرواد والمبدعين والمبتكرين. وقال في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات:" لقد سبق رحمه الله برؤيته عصره و حلم بالأفضل وسعى جاهداً لتمكين الطاقات ‏وتسليح الموارد بالعلم والعمل والمعرفة".

وأضاف: نحتفل بيومنا الوطني الذي يروي قصة اتحادنا الشامخ ويعبر عن هويتنا الوطنية وإرثنا الضارب في أعماق التاريخ إذ تؤكد دولتنا للعالم أجمع أنها عنوان الأصالة والعراقة ‏وموطن العيش الكريم". وقال:" نفخر بمسيرة دولتنا الرائدة التي استطاعت أن تخط بأحرف من نور إنجازاتها المتلاحقة في صفحات التاريخ المشرق فدونت أروع النماذج في كافة المجالات، ‏فهي الدولة التي بنيت على القوة و الاتحاد حين اجتمع قادة عظماء، وفكروا في بناء اتحاد شامخ يضمن حياة كريمة لأجيال القادمة، ‏فوضعوا الخطط لنعيش اليوم حاضراً مشرقاً، ونعمل معاً في ظل قيادة حكيمة ‏سارت على ذات النهج وقطعت العهد أن تعمل لرفعه الوطن وأن تمضي نحو مستقبل أفضل للجميع".

وأشاد بنهج الدولة التي غرست في أبنائها الوفاء لتصبح أحلام القادة الحكماء واقعا مشرقاً يوجه معه أنظار العالم لدولتنا حينما حقق هزاع المنصوري حلم والدنا زايد ليكون أول رائد فضاء اماراتي يصل حاملاً معه شجرة الغاف لتعبر عن هويتنا وعاداتنا وأصالتنا".

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