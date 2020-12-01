شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهاجم الزمالك بعمرو جمال ومنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة الزمالك في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الجيش كالآتي:

محمد بسام، إسلام جمال، علي أحمد مهاب، ناصر منسي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، فرانك استيفين، أحمد علاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز من هذه المواجهة سينتظر الفائز من المباراة الثانية، والتي ستجمع الأهلي والاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء.