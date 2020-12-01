شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» تحدد 13 ديسمبر لنظر دعوى هاني زادة بعودة مجلس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بدعوي قضائية اليوم في القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضي منصور واستبعاد المجلس بالكامل وتعيين لجنة مؤقتة.

وقال هاني زادة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «تقدمنا بطعن رسمي اليوم على قرار الوزير للمطالبة ببطلان قراره بإيقاف واستبعاد المجلس لعدم قانونية القرار».

وكشف «زادة» عن أن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة الثالث عشر من ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم منه ضد قرار الوزير.

وقال «زادة»: «نحن في بلد قانون، وسيادة القانون والدستور هي التي تسود على الجميع، لذلك لجأت إلى قضاء مصر الشامخ لإعادة الحقوق لأصحابها»، مؤكدا أن قرار الوزير والجهة الإدارية خالف القانون واللائحة، لذلك ليس أمامنا إلا قضاء مصر الشامخ.