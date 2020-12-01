شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى ينتقل الى أميان الفرنسى على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع أليو بادجى، لاعب النادى الأهلى على عقد إعارتة لنادى أميان الفرنسى لمدة 6 أشهر بعد اتفاق الناديين على التفاصيل المادية كما تم وضع بند فى العقد يعطى النادى الفرنسى الأحقية فى شرائه نهائيا عقب نهاية الإعارة فى حالة موافقة الأهلى، وينتظر أن ينضم اللاعب لنادية الجديد خلال الساعات المقبلة بعد إنهاء بعض الأمور الشخصية، فيما تسابق لجنة التعاقدات الزمن لتسويق جيرالدو خلال الأيام المقبلة من أجل ضم لاعب أجنبى بديل فى القائمة الجديدة للفريق.

كان بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى قد وافق على رحيل الثنائى بادجى وجيرالدو لعدم حاجة الفريق إلى جهودهما خلال الفترة المقبلة ولرغبته فى الاستعانة بعناصر جديدة من أجل المنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق فى الموسم الجديد.