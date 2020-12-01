شكرا لقرائتكم منسى وعمرو جمال يقودان هجو طلائع الجيش أمام الزمالك فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لطلائع الجيش، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، المقرر إقامتها على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا.

خط الوسط: خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير.

خط الهجوم: ناصر منسى وعمرو جمال

وتأهل الزمالك إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى، فيما تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.