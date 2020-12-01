جيهان عبده تفوز بجائزة أفضل معلمة تربية بدنية عربية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت المعلمة جيهان سيد عبده، معلمة التربية الرياضية في مدرسة الرويضة للتعليم الأساسي «الحلقة الأولى» بالشارقة، بجائزة أفضل معلمة للتربية البدنية بالوطن العربي، وذلك ضمن 12 معلمة فزن بالمراكز الأولى من بين 2000 معلمة من جميع الدول العربية، تنافسن على الجائزة التي ينظمها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.

وكانت جيهان شاركت ممثلة عن دولة الإمارات، في فعاليات النسخة الثانية من الجائزة التي أقيمت فعالياتها ضمن المؤتمر الثاني لرياضة المرأة العربية الذي عقد في المركز الأولمبي بالمعادي في القاهرة، تحت شعار «رياضة المرأة العربية - معاً لمكافحة العنف ضد المرأة»، وأعربت المعلمة جيهان التي شاركت ممثلة عن دولة الإمارات، عن شكرها لمديرة المدرسة مدرسة الرويضة نعيمة البشري، والوكيلة نبيلة بلال، ومدير النطاق بدر الحوسني، على الدعم الذي قادها لنيل الجائزة، كما منحها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الجهة المنظمة للمؤتمر شهادة شكر على مشاركتها المتميزة في المؤتمر.

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