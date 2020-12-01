شكرا لقرائتكم خبر عن فيرميزيتش : المستوى البدني للاعبي حتا يؤهلهم لخوض 60 دقيقة فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

أوضح الصربي فلاديمير فيرميزيتش المدير الفني لفريق حتا أن لاعبي فريقه عانوا انخفاض اللياقة البدنية وتراجعوا في المباراة، الأمر الذي جعل فريق خورفكان يصعد إلى الأمام بحثاً عن التسجيل.

وكان حتا تقدم على خورفكان بهدفين حتى منتصف الشوط الثاني من اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي ، لكن خورفكان استطاع أن يعود في المباراة ويسجل ثلاثة أهداف ليخطف النقاط الثلاث.

وقال فلادمير: أهنئ خورفكان بهذا الفوز ، المدرب واللاعبون قدموا عملاً جيداً، لقد برهنوا أن مباراة كرة القدم تلعب حتى صافرة النهاية وأن لامستحيل في كرة القدم.

وأضاف: لقد تأثر لاعبونا من انخفاض المخزون البدني، مستواهم البدني يؤهلهم فقط لخوض 60 دقيقة، لا أريد أن أقول شيئاً خاطئاً عن اللاعبين بسبب انفعالي، ولكن هذه هي الحقيقة، لقد أجرينا ثلاثة تغييرات خلال المباراة كانت بسبب إصابات حدثت خلال المباراة مما يؤكد عدم جاهزية اللاعبين.

ومضى يقول: رغم كل ذلك أنا متفائل بالمرحلة المقبلة ويمكن أن نقدم مستوى مميزاً وأن نبقى في دوري الخليج العربي، هناك نواحٍ إيجابية في المباراة لقد سجلنا هدفين وهذا أمر جيد، كذلك الأداء المميز لحارس المرمى أحمد ديدا، كان عائد من إصابة وظهر بمستوى مميز، لعبنا جيداً خلال 70 دقيقة وتحكمنا في مجريات المباراة، الآن لدينا فترة أسبوعين وهناك مباريات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة سنحاول أن نستفيد منها ونقدم أداء جيداً.