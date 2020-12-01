الفيفا يقرر مد عمل لجنة إدارة اتحاد الكرة إلى 31 يناير المقبل

ذكرت وسائل إعلامية أن اتحاد الكرة تلقى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يخطر فيه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بالاستمرار ومد عمل اللجنة حتى 31 يناير المقبل لحين عقد الانتخابات.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن عدد أعضاء اللجنة المسئولة عن إدارة شئون كرة القدم في مصر قد تم تقليصه إلى 3 فقط بدلاً من 5 أعضاء ويكون دورهم الإشراف على الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمل اللجنة الخماسية قد انتهى أمس 30 نوفمبر، وفقاً لخطاب التكليف الأخير من فيفا، وتم عقد الجمعية العمومية الطارئة لتعديل لائحة النظام الأساسي.

وخلال اجتماعها الأخير، قررت الجمعية تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضواً، وتتسع بذلك إلى 60 نادياً من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز (18 نادياً) وجميع أندية القسم الثاني (48 نادياً) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، ووضع اللائحة بصورتها النهائية ، حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم و احمد جوهر لهذه المهمة، وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.