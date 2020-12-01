موعد مباراتي الزمالك والجيش.. والأهلي والاتحاد في نصف نهائي الكأس الليلة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، نظيره طلائع الجيش، في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويدخل الزمالك متأثرا بخسارته لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي، في نهائي القرن.

ويرغب الأبيض في مُصالحة الجماهير بعد خسارة اللقب الإفريقي، ومواصلة المنافسة في الكأس المحلي.

وتأهل الزمالك إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى.

فيما تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1

ويفتقد الزمالك في مباراته اليوم العديد من الغيابات أبرزهم فرجاني ساسي وإمام عاشور للإيقاف، وعبد الله جمعة، محمود حمدي "الونش"، يوسف إبراهيم "أوباما"، عمر السعيد، للإصابة بكورونا، وأشرف بنشرقي (إصابة في العضلة الضامة) بجانب استبعاد محمد حسن وكابونجو كاسونجو لأسباب فنية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

خط الوسط : طارق حامد، محمد أشرف "روقة"، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

الأهلي يصطدم بالاتحاد

على الجانب الأخر، يواجه الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، في الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك، بعدما هزمه بهدفين لهدف.

ويسعى المارد الأحمر، للفوز بالكأس لحصد الثلاثية، بعد بطولتي الدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي كل من أليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان للإصابة يفيروس كورونا، وكذلك الثلاثي أحمد الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجي بعد رفع اسمهم من القائمة.

ويضم التشكيل المتوقع كلا من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم و علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة» وحسين الشحات وجيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش سيواجه الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في النهائي المقرر له يوم 5 ديسمبر الجاري.

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