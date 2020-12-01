هل أنهى الأهلي صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو.. أمير توفيق يجيب





كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقف الفريق الأحمر من التعاقد مع الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز، خلال سوق الانتقالات الحالية.

وقال توفيق في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة، المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سيرينو مرشح دائماً للانضمام لصفوف النادي الأهلي".

وأضاف: "بالفعل استفسرنا عن إمكانية ضمه وكان الرد رفضاً تاماً، ثم تواصلنا مع فريق صن داونز منذ فترة، أخذنا بعض الخطوات ولكن لم يحدث جديد حتى الآن".

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع صانع الألعاب الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي، في ظل وجود رغبة من جانب النادي لتدعيم مركز صانع الألعاب.

وأكد مصدر داخل نادي صن داونز لـ "الوطن سبورت" أن نادي بيراميدز أبدي رغبة في التعاقد مع جاستون سيرينو، لكنه لم يقدم عرضا رسميا حتى هذه اللحظة من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وأشار إلى أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم جاستون سيرينو بقيمة مليون دولار، وتم رفضه، إلا أنه عاد وقدم عرضا جديدا بقيمة 2.5 مليون دولار، لكن سيتم الرد على هذه العروض بعد تحويل الأمر إلى رئيس النادي وسيتم حسم الأمر خلال الفترة القادمة.