أيمن يونس: تلقيت تهديدات أنا وأسرتي بعد تكليفي في الزمالك

قال أيمن يونس، لاعب نادي الزمالك السابق، وعضو لجنة الكرة بالفريق، إنه يعتبر وجوده في منصبه الجديد بالنادي تكليف، لأن علاقته بالزمالك رد جميل.
وأضاف "يونس" أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو من كلفه بمنصبه الجديد، وتحدث مع مسؤولي اللجنة، مشددًا على أن الظروف الصعبة معلقة، مستطردًا: لكن المهم إن الزمالك ميقعش، الوقت صعب، والتحديات كثيرة، ولازم نتأكد إن كل حاجة ماشية تمام.
وأكد أنه لم يدخل النادي منذ 4 أو 5 سنوات، مشيرًا إلى أن دور اللجنة فني وإداري للحفاظ على الهدوء واستقرار الفريق رغم الهزيمة أمام الأهلي أشاد الجميع بشخصية فريق الزمالك ولاعبيه، وإلا نحن مطالبين بالحفاظ على قوام الفريق وهذا أمر ليس سهلًا أبَدَا.
وأشار إلى أن اللجنة الخماسية كانت متجاوبة مع النادي في اإجراءات القيد، معقبا: مشيت بشكل سليم جِدًّا دون أي مشكلة، وتم وضع ضوابط لسداد أي خرات وأرسلنا إلى أن البرتغالي باتشيكو مميز للغاية، ويفهم ما يريده وما يحتاجه الفريق على وجه التحديد، وتم حل مشكلة حمدي المثلوثي وحميد أحداد لكي يمكننا أن نقيدهم للمشاركة في البطولة إلا وقبل الساعة 12 من منتصف الليل سنقيدهما، وحتى إننا سجلنا 28 لاعبًا من أصل 30 لاعبًا، وخرج كاسونجو من حسابات باتشيكو، ويريد أن يغير لاعبًا آخَرَّا لن أصرح باسمه الآن.
وأوضح أن البعض تلقى خبر تعيينه ولجنة الكرة الجديدة بعصبية: في ناس بعتو على الموبايلات وضايقونا، لكن أغلبيه جمهور الزمالك واعي ومحترم وعارف إننا ولاد النادي، إحساسنا كله لنادي الزمالك، ومن كتر التعليقات اللي ضايقتني لما حد هددني بالأسرة، أنا مستغرب. . دي كورة.
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