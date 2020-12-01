أيمن يونس: تلقيت تهديدات أنا وأسرتي بعد تكليفي في الزمالك

قال أيمن يونس، لاعب نادي الزمالك السابق، وعضو لجنة الكرة بالفريق، إنه يعتبر وجوده في منصبه الجديد بالنادي تكليف، لأن علاقته بالزمالك رد جميل.

وأضاف "يونس" أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو من كلفه بمنصبه الجديد، وتحدث مع مسؤولي اللجنة، مشددًا على أن الظروف الصعبة معلقة، مستطردًا: لكن المهم إن الزمالك ميقعش، الوقت صعب، والتحديات كثيرة، ولازم نتأكد إن كل حاجة ماشية تمام.

وأكد أنه لم يدخل النادي منذ 4 أو 5 سنوات، مشيرًا إلى أن دور اللجنة فني وإداري للحفاظ على الهدوء واستقرار الفريق رغم الهزيمة أمام الأهلي أشاد الجميع بشخصية فريق الزمالك ولاعبيه، وإلا نحن مطالبين بالحفاظ على قوام الفريق وهذا أمر ليس سهلًا أبَدَا.

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية كانت متجاوبة مع النادي في اإجراءات القيد، معقبا: مشيت بشكل سليم جِدًّا دون أي مشكلة، وتم وضع ضوابط لسداد أي خرات وأرسلنا إلى أن البرتغالي باتشيكو مميز للغاية، ويفهم ما يريده وما يحتاجه الفريق على وجه التحديد، وتم حل مشكلة حمدي المثلوثي وحميد أحداد لكي يمكننا أن نقيدهم للمشاركة في البطولة إلا وقبل الساعة 12 من منتصف الليل سنقيدهما، وحتى إننا سجلنا 28 لاعبًا من أصل 30 لاعبًا، وخرج كاسونجو من حسابات باتشيكو، ويريد أن يغير لاعبًا آخَرَّا لن أصرح باسمه الآن.

وأوضح أن البعض تلقى خبر تعيينه ولجنة الكرة الجديدة بعصبية: في ناس بعتو على الموبايلات وضايقونا، لكن أغلبيه جمهور الزمالك واعي ومحترم وعارف إننا ولاد النادي، إحساسنا كله لنادي الزمالك، ومن كتر التعليقات اللي ضايقتني لما حد هددني بالأسرة، أنا مستغرب. . دي كورة.