شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض عرضاً بـ4 ملايين دولار من أوكرانيا لضم ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت مسئولو النادى الأهلى عرضاً مُغرياً لرحيل المالى أليو ديانج لاعب الفريق إلى أحد الدوريات الأوروبية وتحديداً الدورى الأوكرانى، حيث علم ”الخليج 365” أن شركة تسويق عرضت على الأهلى مؤخراً التعاقد مع لاعب الوسط المالى بالفريق مقابل 4 ملايين دولار أى أكثر من 62 مليون جنيه مصر، وقال مصدر إن نادى أوكرانى يُتابع ديانج منذ فترة ونال اللاعب إعجاب ومسئولو النادى لكن إدارة الأهلى رفضت فكرة التفريط في ديانج كونه أحد النجوم المؤثرين حالياً بالفريق، كما أنه صغير السن وقادر على اللعب سنوات طويلة بقميص الأهلى وتحقيق نجاحات كثيرة معه.

من ناحية أخرى تلقى أحمد الشيخ لاعب الأهلى عدة عروض محلية وخارجية خلال الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحدها الموسم المقبل، بعدما قرر مسئولو القلعة الحمراء الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الأهلى، أمس الاثنين، رفع الثلاثى أحمد الشيخ والسنغالى آليو بادجى وصالح جمعة من قائمة الفريق.

وتلقى الشيخ عروضاً من ناديه السابق مصر المقاصة الذى تألق معه مرتين رحل فيهما من الأهلى له على سبيل الإعارة، كما تلقى عروضاً من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بجانب عرض آخر من خارج مصر وتحديداً من نادى سيجما التشيكى، فيما توقفت محاولات ضمه لنادى بيراميدز الذى كان يرغب فى شرائه مقابل انتقال محمد فاروق لاعب الفريق السماوى للأهلى لكن مسئولى القلعة الحمراء تراجعوا عن الصفقة.