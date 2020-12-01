شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة مثير للجدل فى الزمالك.. من خليفة المعلم إلى "تعالى جنب إخواتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبأ له الجميع منذ انضمامه إلى النادى الأهلى أنه سيكون خليفة المعلم حسن شحاتة فى الملاعب، نظرا لمهارته وتمكنه من الكرة، وسيطرته عليها متى امتلكها، إنه صالح جمعة لاعب الأهلى الذى تم فسخ عقده مع ناديه خلال الساعات الماضية، والذى أصبح مثارا للجدل، والأحاديث فى الشارع الرياضى عامة، والكروى فى الزمالك خاصة، فى ظل تغير الحال، وتبدل المكانة بين لحظة وأخرى، حتى تحول من خليفة منتظر للمعلم فى المستطيل الأخضر إلى مقولة "تعالى جنب أخوك".

الساعات الماضية أصبح صالح جمعة مثيرا للجدل فى نادى الزمالك وتردد اسمه كثيرا، فى القلعة البيضاء، بعد أن رحل عن النادى الأهلى، وتم فسخ التعافد بينه وبين فريقه، وأكد الإعلامى سيف زاهر أن ناك ضغطا من لاعبى الزمالك على الإدارة الحالية من أجل التعاقد مع صالح جمعة، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، مضيفا "لاعبو الزمالك طلبوا من الإدارة التعاقد مع صالح جمعة، بعد رحيله من الأهلي، وإعطاءه فرصة جديدة"، وتابع: "صالح جمعة، لديه ثلاثة عروض أخرى من أندية الدوري الممتاز، بخلاف عرض الزمالك".

في المقابل أكد أشرف قاسم المشرف العام لفريق الزمالك أنه حتى الآن لا توجد مفاوضات مع اللاعب، لكن سنعرضه على الجهاز الفني بقيادة باتشيكو لكي يبدي رأيه فى التعاقد معه من عدمه".

بينما علق أيمن يونس، رئيس اللجنة الفنية المشرفة على ملف الكرة بنادى الزمالك، على حقيقة تفاوض النادي لضم صالح جمعة بأنه لاعب مميز للغاية ويمتلك مهارات كبيرة، لكنه لا يصلح للزمالك في الوقت الحالي، بسبب طريقة تفكيره ومشاكله الكثيرة".

لكن هل يمكن أن ينتقل إلى الزمالك أم لا؟.. جاء الرد على هذا من قبل وكيل صالح أن هناك العديد من العروض المحلية والخارجية لكنه سيدرسها كلها خلال الأيام المقبلة من أجل اختيار العرض الأنسب له، وقد تتجه الأمور ليكون محليًا فى ظل غلق باب الانتقالات الصيفية فى أوروبا، وإذا احترف خارجيًا عليه الانتظار حتى يناير.

وكان المشهد النهائى في رحلة صالح جمعة بالرسالة التي وجهها له شقيقه الأصغر عبد الرحمن جمعة لاعب فريق شباب 99 بنادى الزمالك عبر نشر صورة له حسابه الشخصى على إنستجرام بقميص الزمالك وعلق عليها "تعالى يا عم جمب إخواتك"، حيث يلعب كل من عبد الله جمعة شقيق صالح للفريق الأول لنادى الزمالك فيما يلعب عبد الرحمن جمعة الشقيق الأصغر لفريق شباب 99 بالقلعة البيضاء أيضًا.

وأسدل صالح جمعة الستار على رحلته مع النادي الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أمس الاثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

بدأت رحلة المعلم مع الأهلى في 22 يوليو 2015 وأعلن الأهلي التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

خرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر.

شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 آخرين.