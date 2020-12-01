شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع صافرة البنا = 11 فوز + 5 تعادلات وهزيمتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك اليوم أولى مبارياته بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة أمور النادى، حيث يلتقى الفريق مع طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، ، بالمباراة التي تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية ، في مباراة تعتبر تحديا للفريق ، لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام الأهلى بدورى أبطال أفريقيا .

ويتولى محمود البنا إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحكيميا ، في اللقاء الذى يحمل رقم 18 للبنا مع الفريق الأبيض ، حيث سبق وتولى تحكيم مباريات الزمالك في 18 مباراة سابقة كانت آخرها امام الاسماعيلى في الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز ، و التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف للدراويش .

وجاءت نتائج الزمالك مع صافرة محمود البنا ، بفوز الأبيض في 11 مباراة من أصل 18 أدارها البنا للزمالك ، مقابل 5 تعادلات ، و هزيمتان فقط أمام بتروجت و الجيش .

تأهل الزمالك لهذا الدور بعد أن تخطى نادى الشرقية فى الدور الأول (3 – 1) ثم قلب تأخره أمام سموحة بهدف للفوز بنتيجة (2 – 1) بعد شوطين إضافيين فى دور الستة عشر وبعدها تكرر نفس السيناريو أمام زد (نادى مصر) فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر.

حجز طلائع الجيش مقعده فى مربع الكبار بعد أن تجاوز دكرنس فى الدورى الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى.