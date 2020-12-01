شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة ضرب صالح سليم للراحل ميمى عبد الحميد فى لقاء الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الإعلامى أحمد شوبير قصة طريفة عن الراحل ميمى عبد الحميد لاعب الأهلى السابق، والذى ودع عالمنا أمس، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ميمى عبد الحميد كانت له قصة شهيرة جداً خلال مباراة الأهلى والترسانة، وسمعتها من صالح سليم، كنت كابتن الفريق وقتها وأجريت معه لقاء لمجلة النادى، وسألته أنه فى مرة اعتدى على رئيس بعثة ومرة أخرى على ميمى عبد الحميد، قال لى كنا نلاعب الترسانة ومحمود حسن كان يلعب فى جبهة ميمى عبد الحميد، وكان ميمى عندما يقطع الكرة يلعبها طويلة ويتم قطعها وترتد علينا بهجمة.

وأضاف: ذهبت إليه وقلت له ادينى أنا الكرة عشان ما تتقلبش بهجمهة علينا، لكنه كرر الأمر أكثر من مرة، فذهبت إليه وضربته على صدره "يا عم العبلى" وفجأة وجدت ميمى جرى على غرفة خلع الملابس وساعتها الشوط كان قرب يخلص وقعدت أنادى عليه لكنه كان وكأنه عداء.

واستكمل: حاولنا الحديث معه لكن لم يقبل، وحاولت أكمل المباراة فى مركز الظهير الأيمن واتقطعت وخسرنا وقتها بنتيجة ثقيلة وانتهى الأمر.

واختتم: ميمى عبد الحميد نفسه روى تلك القصة لى، وقال الدنيا مكانتش ماشية معانا لكن صالح سليم لم يضربنى وكنا نعانى من إصابات، وصالح سليم هو من أعادنى للنادى مرة أخرى بعد ذلك الموقف.