شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شرط الزمالك لإحتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت لجنة الكرة بنادي الزمالك شرطا أساسيا للموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق فى ظل رغبة اللاعب فى خوض التجربة بداية من فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وتمثل الشرط فى التعاقد مع مهاجم متميز يمتلك نفس المواصفات البدنية والفنية التى يتمير بها اللاعب، خصوصا أنه صار من أفضل المهاجمين فى مصر فى الوقت الراهن.

وقال أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن مصطفى محمد لا يمكن تعويضه فى ظل الإمكانيات الفنية التى يتمتع بها فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن اللجنة لن تقف أمام مصلحة اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، لكن يجب أن يتم التعاقد مع مهاجم سوبر بنفس المواصفات، وأوضح أن اللاعب يمتلك إمكانيات أكبر مما ظهر عليها فى الفترة الماضية وسنركز على إظهارها فى المرحلة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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