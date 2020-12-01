شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يطالبون بمستحقاتهم المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك والمشرف العام على الفريق الكروى الأول من اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى توفير مستحقات اللاعبين قبل منتصف ديسمبر الجارى حتى يحافظ الفريق على استقراره خلال الفترة المقبلة ولا يتأثر برحيل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعبين استفسروا من لجنة الكرة خلال الجلسة التى جمعتهم بأيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم على حول إمكانيات انتظام المستحقات المالية خلال المرحلة المقبلة، وأكدت لجنة الكرة أن اللجنة المؤقتة ستوفر كافة احتياجات اللاعبين المالية دون أى تغيير. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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