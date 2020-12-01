شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يتقرب من خلافة صالح جمعة فى الحصول على رقم 10 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل النادى الأهلى لمنح مجدى أفشة رقم 10 بعد قرار رحيل صالح جمعة الذى كان يحمل الرقم وكشف مصدر بالفريق أن أفشة يرغب فى تغيير الرقم من 19 إلى 10 خاصة أنه لعب طوال مسيرته مع إنبي بالقميص رقم 10 وحقق خلاله شهرة واسعة قبل الانتقال لبيراميدز ومنه للقلعة الحمراء، وينتظر أن يحسم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى مصير الرقم خلال الأيام المقبلة بعد التشاور مع الجهاز المعاون. يذكر أن أفشة سجل هدف فوز الأهلى فى مرمى الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مؤخرا بنهائى دورى أبطال إفريقيا الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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