شكرا لقرائتكم خبر عن خيمينيز: آمل في العودة للملعب قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح راؤول خيمينيز، مهاجم ولفرهامبتون، أنه يأمل في العودة للملعب قريبًا، بعد الجراحة التي أجراها، أمس الاثنين، إثر تعرضه لإصابة شديدة.

وكان اللاعب قد أصيب، يوم الأحد الماضي، بكسر في الجمجمة، أثناء مباراة فريقه ضد أرسنال، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب خيمينيز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكرًا على رسائل دعمكم لي، سأظل تحت الملاحظة وآمل في العودة إلى الملعب قريبًا».

ويذكر أن خيمينيز كان قد انضم لولفرهامبتون قادمًا من بنفيكا في صيف 2019 بمبلغ 38 مليون يورو، وشارك في 11 مباراة هذا الموسم.