شكرا لقرائتكم خبر عن موسميانى يكشف عن خطة تكرار جيل 2005 بالأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على منح الفرصة لعدد كبير من الناشئين بالنادى للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لانتقاء أفضل 5 لاعبين للاستمرار وضمهم للقائمة وذلك فى إطار مساعى المدير الفنى لضخ دماء جديدة من الشباب لتكرار تجربة جيل 2005 بالنادى الذى نجح فى الحصول على البطولات المحلية والإفريقية وذلك ضمن الاتفاق الذى تم بين لجنة التخطيط بالنادى وموسميانى مؤخرا. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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