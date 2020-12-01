شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تختار طبيب الأهلى الجديد خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى سير عدد من الأطباء لاختيار واحد منهم لضمه للجهاز الفنى، بعد رحيل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، الذى تقدم باستقالته لظروف خاصة.
وينتظر أن تختار اللجنة الطبيب الجديد خلال الساعات المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن هناك ظروفًا خاصة أجبرت الدكتور خالد محمود على تقديم استقالته، حيث طلب إعفاءه من المهمة لذات الظروف منذ فترة طويلة، ولكن تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أكثر من مرة حال دون قبول الاستقالة، خاصة أنه رفض ترك الفريق وسط الموسم، وهو أمر إيجابي يحسب له بكل المقاييس.
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