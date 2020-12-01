شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات ترفض إقامة ودية المنتخب الاوليمبي مع اليابان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي، أنه اجتمع بمازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات الجديد، وأخطره بصعوبة اقامة مباراة اليابان الودية خارج مصر، ولا يمكن لعب مباراة خارج الأجندة الدولية، في هذا التوقيت.
وأضاف غريب، أن الدوري القادم مضغوط للغاية، وتقديرًا لتلك الظروف تراجعت عن لعب المباراة.
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