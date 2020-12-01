شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: «النادي الأهلي خيره عليا وقعدت فيه أكتر من بيتي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللاعب محمد الشناوي إنه أحد أبناء النادي الأهلي، والذين تربوا بداخله، وهو عمره لا يتجاوز الـ 14 عامًا، وتابع : «كنت في الناشئين، وكان هناك مكان اسمه استراحة يقعد فيها اللاعبين اللي جايين من خارج القاهرة، والنادي بيوفر لنا المدرسة وكل حاجة، يعني أنا قعدت في النادي أكتر من بيتي».
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، من خلال برنامج «معكم»: «حياتي كلها في النادي، أصحابي واللاعيبة، هما عيلتي، هو خيره عليا واللي خلاني موجود دلوقتي في البرنامج معاكي، لما أكون واحد من النادي الأهلي اللي خرج وأنا عندي 20 سنة، وأرجع له تاني بعد سبع سنين وألبس شارة الكبتنة، فدي حاجة كبيرة جدا، كنت بشوف أسماء وناس قدوة وكباتن الفرقة بيبقوا خايفين إزاي، ففي لحظة الشارة افتكرت كل الكبار اللي لبسوا الشارة، شارة النادي الأهلي حاجة كبيرة جدًا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشناوي: «النادي الأهلي خيره عليا وقعدت فيه أكتر من بيتي» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.