شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: «النادي الأهلي خيره عليا وقعدت فيه أكتر من بيتي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللاعب محمد الشناوي إنه أحد أبناء النادي الأهلي، والذين تربوا بداخله، وهو عمره لا يتجاوز الـ 14 عامًا، وتابع : «كنت في الناشئين، وكان هناك مكان اسمه استراحة يقعد فيها اللاعبين اللي جايين من خارج القاهرة، والنادي بيوفر لنا المدرسة وكل حاجة، يعني أنا قعدت في النادي أكتر من بيتي».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، من خلال برنامج «معكم»: «حياتي كلها في النادي، أصحابي واللاعيبة، هما عيلتي، هو خيره عليا واللي خلاني موجود دلوقتي في البرنامج معاكي، لما أكون واحد من النادي الأهلي اللي خرج وأنا عندي 20 سنة، وأرجع له تاني بعد سبع سنين وألبس شارة الكبتنة، فدي حاجة كبيرة جدا، كنت بشوف أسماء وناس قدوة وكباتن الفرقة بيبقوا خايفين إزاي، ففي لحظة الشارة افتكرت كل الكبار اللي لبسوا الشارة، شارة النادي الأهلي حاجة كبيرة جدًا».