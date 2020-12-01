جدة - عمرو شويل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس مصر 2020



يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً جديداً على المستوى المحلي، عندما يواجه الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السويس في نصف نهائي بطولة كأس مصر، حيث يواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة المقرر اقامته يوم السبت المقبل.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس مصر 2020



ويخوض الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس مصر 2020



ومن المتوقع أن يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمعظم عناصره الأساسية أمام زعيم الثغر نظرا لصعوبة المواجهة في ظل وجود العميد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق السكندري فضلاً عن وجود رغبة داخل النادي الأهلي لتحقيق لقب كأس مصر للظفر بالثلاثية هذا الموسم وتحقيق انجاز تاريخي.