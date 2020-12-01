شكرا لقرائتكم فيفا يوافق على مد عمل اللجنة الخماسية إلى 31 يناير وتقليصها لـ3 أعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة، خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يخطر فيه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بالاستمرار ومد عمل اللجنة حتى 31 يناير المقبل لحين عقد الانتخابات، على أن يتم تقليص عدد أعضاء إلى 3 فقط بدلا من 5 أعضاء ويكون دورهم الإشراف على الانتخابات.

وانتهى عمل اللجنة الخماسية أمس 30 نوفمبر وفقا لخطاب التكليف الأخير من الفيفا، وتم عقد الجمعية العمومية الطارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 ناد من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز ( 18 ناد ) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناد ) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، ووضع اللائحة بصورتها النهائية ، حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم و احمد جوهر لهذه المهمة، وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا ، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.