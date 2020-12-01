شكرا لقرائتكم خبر عن إيسايلا: بني ياس يحتاج للحظ فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، أن مواجهة العين صعبة للغاية، وقال: «الفاصل الزمني مع مباراة النصر يزيد من الصعوبة، إضافة إلى أننا نواجه فريقاً منتشياً بالفوز على الوحدة في لقاء «ديربي» مهم».
وأضاف: «ثقتنا كبيرة في قدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، ونحن نحتاج فقط إلى القليل من الحظ، وإلى الفوز من أجل العودة لقوة البداية، ومتفائل بما سيقدمه اللاعبون أمام العين».
وأضاف: «ما يزيدني تفاؤلاً، تلك الإيجابيات التي رأيتها في مباراة النصر الماضية، وأمام أقوى فرق الدوري رغم تعرضنا للخسارة التي لم نكن نستحقها، وأثق في اللاعبين لتقديم عرض جيد».
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