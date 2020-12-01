اتحاد الكرة يكشف تفاصيل استبعاد اثنين من أعضاء اللجنة الخماسية

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، تفاصيل استبعاد اثنين من أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية منذ العام الماضي.
قال المصدر، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا
تابع أن خطاب الفيفا تضمن مد عمل اللجنة حتى يناير وإجراء الانتخابات قبل نهاية الشهر، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة ستعمل على الانتهاء من كل خططها في إدارة الكرة المصرية قبل الرحيل.
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