الامارات | بالفيديو.. رئيس ليبيريا يلعب كرة القدم في الشارع مع أبناء شعبه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رئيس ليبيريا يلعب كرة القدم في الشارع مع أبناء شعبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلام ليبيرية مقطع فيديو لرئيس البلاد، نجم كرة القدم العالمي السابق، جورج ويا، أثناء لعبه كرة القدم في الشارع مع أفراد الشعب، في مشهد غير معتاد. ونشرت شبكة "أر إل إف ميديا" مقطع فيديو للاعب الجزيرة الإماراتي ونجم ميلان الإيطالي السابق، أثناء لعبه كرة القدم، وسط حماس كبير من المتابعين.

ويعد ويا من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم في قارة إفريقيا، إذ أنه اللاعب الوحيد من القارة السمراء الذي فاز بلقب أفضل لاعب في العالم.

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