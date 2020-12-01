الامارات | حكمة تستعد لصناعة التاريخ في أبطال أوروبا في مباراة لرونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن حكمة تستعد لصناعة التاريخ في أبطال أوروبا في مباراة لرونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت الحكمة الفرنسية، ستيفاني فرابارت، الأولى في تاريخ المسابقة الأوروبية العريقة لكرة القدم، دوري أبطال أوروبا، التي ستقود مباراة، وستكون بين يوفنتوس الإيطالي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ودينامو كييف الأوكراني في الجولة الخامسة غدا من الدور الأول.

وكانت ستيفاني الأشهر والأبرز على الإطلاق في التحكيم النسائي، قد قادت نهائي مونديال 2019 بين أميركا وهولندا، ثم تولت مباراة مهمة في كأس السوبر الأوروبي بين تشلسي وليفربول. وعلى الرغم من أنه ماتزال في الـ36 عاما من عمرها، إلا أنها تستعد للحظة تاريخية هي الأهم بالنسبة للنساء في عالم "الصافرة"، كونه لم يسبق في التاريخ أن قادت امرأة مباراة في دوري الأبطال.

ويقام اللقاء في تورينو بإيطاليا، معقل يوفنتوس، والمباراة لن تكون فيها ضغوط كبيرة، لسبب بسيط أن يوفنتوس تأهل رسميا إلى دور الـ16 برفقة برشلونة عن هذه المجموعة، ويبقى الصراع فقط بينهما على الصدارة. وبدأت ستيفاني الموسم الحالي بالتحكيم في عدد من مباريات الدوري الأوروبي، لكنها الآن تستعد لنقلة هي الاهم في مشوارها التحكيمي.

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