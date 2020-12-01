الامارات | معلول يرد على خريبين: السومة "سوبر ستار" منتخب سورية وأنت مجرد بديل في الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يرد على خريبين: السومة "سوبر ستار" منتخب سورية وأنت مجرد بديل في الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم، المدرب نبيل معلول، على التصريحات الأخيرة للمهاجم السوري عمر خريبين، لاعب فريق الهلال السعودي، في حديث وصف خلاله معلول "عمر السومة بسوبر ستار المنتخب السوري، وخريبين باللاعب البديل في الهلال". وشهدت الأسابيع الماضية حالة من الجدل في الأوساط الرياضية السورية، بعد أن قام معلول بطرد خريبين من معسكر "نسور قاسيون" الذي أقيم منتصف نوفمبر الماضي في الإمارات، بذريعة تدخل اللاعب في الشؤون الفنية، وعدم احترام قرارات الجهات التدريبية للمنتخب، قبل أن يخرج خريبين في تصريحات إعلامية، متهماً معلول بشتم لاعبي منتخب سورية، وأن معلول لم يقدم أية إضافة إلى المنتخب، قبل أن يختتم تصريحاته بالإعلان عن رفض العودة إلى قائمة سورية طالما المدرب التونسي على رأس الجهاز الفني، الأمر الذي دفع اتحاد كرة القدم في سورية، إلى إصدار بيان رسمي حرم من خلاله خريبين من تمثيل منتخب سورية مدى الحياة.

وقال معلول في مداخلة مع إذاعة "إي أف إم" التونسية: "خريبين الذي يعتبر نفسه أكبر من زملائه في المنتخب، ما هو إلا لاعب احتياطي في ناديه الهلال السعودي". وأوضح معلول الأسباب المباشرة التي دعته لطرد خريبين، وقال: "تدخل اللاعب في الأمور الفنية، واتهامه في الوقت ذاته لزملاءه بعدم امتلاك القدرة على إيصال الكرة له في المركز الموكل له كمهاجم صريح، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى استبعاده من المعسكر".

وأضاف:"لم أقم أبدا بشتم أمهات لاعبي منتخب سورية بالصورة التي ادعاها خريبين في تصريحاته الأخيرة"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يمتلك أشياء ضد خريبين يمكن في حال التصريح بها، منع اللاعب دخول الأراضي السورية، وليس الاكتفاء فقط بقرار اتحاد الكرة السورية بمنعه مدى الحياة من تمثيل المنتخب.



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