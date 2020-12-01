شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وميسي ورونالدو مرشحون لفريق العام في أوروبا 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي «يويفا»، اليوم الثلاثاء، قائمة تضم 50 مرشحًا لفريق العام 2020، يمثلون 21 ناديًا و 19 دولة.

وضمت القائمة أبرز اللاعبين على مستوى العالم، وعلى رأسهم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعدما قدم أداءً مميزًا برفقة فريقه خلال الموسم الماضي، وتوج ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويتنافس صلاح في خط الهجوم مع كل من إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، جواو فيلكس (اتلتيكو مدريد)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، هاري كين (توتنهام)، روبرت ليفاندوفيسكي (بارين ميونخ)، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، ساديو ماني (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (برشلونة)، نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

ويختار الجمهور واللجنة الفنية في يويفا فريق العام الذي يعتبر أداء اللاعبين من يناير إلى ديسمبر 2020.