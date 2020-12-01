موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإتحاد السكندري في كأس مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بنصف نهائي كأس مصر اليوم،وهي حراسة المرمى: محمد الشناوي وفي خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول،بينما في خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا- حسين الشحات،وفي الهجوم: مروان محسن. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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