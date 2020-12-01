شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية بين مسؤولي الأهلي والزمالك لنبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد لوزارة الشباب والرياضة للتوسط وعقد جلسة ودية بين مجلس إدارة النادي الأهلي، واللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لنبذ التعصب.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي إن مجلس الإدارة يرحب بالتعاون مع اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك ولا يوجد أي مشكلة مع الناي فهو قطب الكرة المصرية ولا توجد أي مشكلة كما يحترم مجلس إدارة الأهلي المستشار أحمد البكري الذي هنأ النادي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا.

وأضافت المصادر أن مشكلة مجلس إدارة الأهلي كانت مع المجلس السابق والمستشار مرتضى منصور الذي أساء لمجلس إدارة الأهلي بالكامل وتسبب في توتر العلاقات بين الناديين.