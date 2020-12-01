تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام، اليوم الثلاثاء، مباراتا نصف نهائي كأس مصر، إذ يواجه الزمالك طلائع الجيش في تمام الخامسة مساءً، وتذاع المباراة على on time sports 1، كما يلتقي الأهلي بالاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساءً.
وتذاع المباراة على On time sports1 وتنطلق الجولة الخامسة للمجموعات في دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه شاختار دونيستيك نظيره ريال مدريد ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتعرض المباراة على bein sports 1 في تمام الثامنة مساءً.
ويواجه أتليتكو مدريد نظيره الألماني بايرن ميونخ ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتذاع المباراة على bein sports 3 في تمام العاشرة مساءً. وفي منافسات المجموعة الرابعة، يقابل ليفربول الإنجليزي نظيره أياكس امستردام الهولندي، وتعرض المباراة على bein sports 1 في تمام العاشرة مساءً.
ويلتقى أتلانتا الإيطالي بنظيره ميتيلاند الدنماركي، وتنقل المباراة bein sports 5، في تمام العاشرة مساءً.
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الوضع في مصر
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اصابات
115,541
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تعافي
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وفيات
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