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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى كأس مصر



تنتظر النادى الأهلى مواجهة صعبة عندما يواجه الاتحاد السكندرى اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد، في إطار مباريات نصف نهائى بطولة كأس مصر لكرة القدم.

​موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى كأس مصر



يدخل الأهلى المباراة وهو فى أفضل فتراته على الإطلاق بعدما تمكن من الفوز بدورى أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، ويسعى لإتمام الثلاثية التاريخية بتحقيق الكأس بعد حسمه للدورى من قبل.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى كأس مصر



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، المذاعة على قناة أون تايم سبورت صاحبة حقوق بث كأس مصر حصريًا.

التشكيل المتوقع للأهلي



من المتوقع أن يواصل موسيمانى اللعب بطريقته المعتادة من خلال الشناوى فى حراسة المرمى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف قلبين دفاع، مع وجود السوليه وحمدى فتحى فى منتصف الملعب وفى الهجوم مروان محسن وحسين الشحات.

وجاءت تشكيل الأهلى المتوقع كالتالى:



محمد الشناوي

على معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدى فتحي

محمود كهربا - محمد مجدى قفشة - حسين الشحات

مروان محسن