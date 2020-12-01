شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: انتخابات اتحاد الكرة قد تمتد لـ 31 يناير ولن تزيد مدة المجلس عن سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسر الإعلامى أحمد شوبير قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بخصوص تقليص عدد الأعضاء للجنة الخماسية، لتكون مكونة من 3 أعضاء فقط بدلاً من خمسة، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفترة الرسمية للجنة الخماسية انتهت رسمياً بالأمس، واللائحة سيتم إقرارها والانتخابات ستقام فى موعد أقصاه 15 يناير، ويبدو أن بعض الاتصالات حصلت، وتم المد للجنة الخماسية.

واصل: هذا القرار كان فى غاية الأهمية، بعد تخفيض أعضاء اللجنة إلى 3 أعضاء، اللجنة المعينة لا يحق لهم الترشح فى الانتخابات، حتى يتم إعلان القائمة الجديدة التى ستضم 3 أسماء، وبفرض خروج الجناينى وفضل منها يكون من حقهم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة لأنهم خرجوا من اللجنة الخماسية وأصبح هناك لجنة جديدة، ومحمد فضل لديه خلاف مع هانى أبو ريدة بشكل كبير.

أضاف: خطاب الفيفا يعنى أنه لن يكون هناك انتخابات فى يناير، لأنه تم المد لمدة شهرين لأعضاء اللجنة الجديدة الثلاثية، وأتصور أن الفترة المقبلة ستقام الانتخابات قبل 31 يناير وستتواجد اللجنة حتى انتهاء الانتخابات التى لن تتجاوز بأى حال من الأحوال سنة.

وتسعى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، للإنتهاء من صياغة التعديلات الأخيرة على لائحة النظام الأساسى للجبلاية خلال 10 أيام بحد أقصى، قبل اعتماد اللائحة من جانب اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة وإرسالها إلى الفيفا، على أن يحسم الاتحاد الدولى لكرة القدم بعد ذلك مصير اللجنة الخماسية سواء بالمد لفترة جديدة أو إجراء الانتخابات.

وأكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أن الجمعية العمومية طلبت استمرار اللجنة الخماسية فى منصبها لمدة عام أخر وتم وضع هذا المطلب ضمن توصيات محضر الجمعية العمومية لرفعها للفيفا لإتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن، وقال عمرو الجناينى :" أهنىء الكرة المصرية على عقد جمعية عمومية راقية بمستوى فكرى رائع ونقاش صحى لأبعد مدى ومسجلة فلقد كان يوماً من أسعد أيامى، استمرت العمومية من الحادية عشرة صباحا وحتى الثامنة مساء وناقشنا فيها 86 بند".

وتابع رئيس اتحاد الكرة :" لم نصوت على اللائحة بل ناقشنا كل بند وصوتنا عليه بمفرده بدون "كروتة" ، البند الاصعب كان مناقشة عدد أعضاء الجمعية العمومية وتم الاتفاق فى النهاية على 134 عضو بشكل نهائى بعد حوار مطول".