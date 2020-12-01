شكرا لقرائتكم أشرف صبحي عن تحويل مجلس الزمالك للنيابة العامة : كل شيء بوقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن تحويل مخالفات نادى الزمالك إلى النيابة العامة في هذا التوقيت ليس مرتبط بأمر محدد بل ان كل شيء يحدث في وقته ، وسبق وأعلنت الوزارة منذ ما يقرب من 6 شهور أن كل المؤسسات الرياضية عليها رقابة ،وحاليا النادى الأهلى واللجنة الأولمبية فيهما لجان تفتيش مثل باقى الهيئات الرياضية .

وأضاف صبحى أن الأمر الذى يستلزم ذلك فنتخذ حياله إجراء قانونى ، ومن الوارد بعد الإجراءات القانونية والتفتيش القضائى في أي هيئة أن يكون هناك تقاضى أو يكون القرار خطأ ، قائلا :" ممكن بعد الأجراء القانوني و التفتيش القضائى يكون مش مظبوط أو يكون في تقاضى ، لكن هنفضل ورا المؤسسة "

كانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى مع إحالة اى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة .

كما قررت الوزارة تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة التي تتكون من المستشارين أحمد البكرى ، محمد عطية ، هشام إبراهيم التى تسلمت الامور الإدارية فى النادي غدا .