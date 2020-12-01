شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: رحيل صالح جمعة ليس له علاقة بمجلس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامى أحمد شوبير، عن رفع إسم كلا من صالح جمعة وأحمد الشيخ لاعبا الأهلى، من قائمة القلعة الحمراء للموسم الجديد، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الناس فوجئت باستبعاد أحمد الشيخ من الأهلى، ويبدو أنه كان هناك اتفاق بين النادى واللاعب، والشيخ رأى أنه إذا لن يتم الاعتماد عليه كأساسى فيريد الرحيل، وكان هناك اتفاق مع بيراميدز وصفقة تبادلية لضم أحمد توفيق ولكن موسيمانى رفض، أحمد الشيخ لاعب مميز بس بخته وحش،

أضاف: الأهلى لا يفكر بالطريقة التى يتحدث بها البعض فى قضية رحيل صالح جمعة وأنه رحل عن النادى بعد رحيل مجلس الزمالك، هذا ليس صحيح إطلاقاً، الأهلى حاول مع صالح وصالح نفسه حاول ولكن الأمور لن تفلح.

واختتم: البعض تصور أننى ضد الزمالك وهذا لم ولن يحدث الزمالك له عندى كل الاحترام والتقدير، والبعض اتخذ موقف منا وصدر أمر عكسى، ولكن مساندتنا للزمالك لا حدود لها لقيمته وجماهيريته ورموزه.

وأسدل صالح جمعة الستار على رحلته مع النادي الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الإثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

ورغم معاناة صالح جمعة من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أكد له خلالها رغبته في الرحيل مبدياً استعداده لجلب عرض للرحيل خلال الساعات القادمة.

صالح جمعة من ناشئين فريق إنبى، انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2015 بعد انتهاء رحلة احتراف قصيرة في نادى ناسيونال ماديرا البرتغالي.

في 22 يوليو 2015 أعلن الأهلي التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى انبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

خرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر.

شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 أخرين.

أخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلي كان تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى أمام طلائع الجيش، في الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المنقضى، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/0.