شكرا لقرائتكم رئيس مؤقتة الزمالك يصل مقر القلعة البيضاء لمتابعة عملية تسلم النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة في نادى الزمالك إلي مقر النادي منذ قليل لمتابعة واستئناف عملية تسلم النادي رسميا، وسيتوجه أعضاء اللجنة للإسكندرية بعد قليل لحضور مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر والتي ستقام في الخامسة عصرا.

من جانبه، أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تحويل مخالفات نادى الزمالك إلى النيابة العامة فى هذا التوقيت ليس مرتبطا بأمر محدد، بل إن كل شىء يحدث فى وقته، وسبق وأعلنت الوزارة منذ ما يقرب من 6 أشهر أن كل المؤسسات الرياضية عليها رقابة، وحاليا النادى الأهلى واللجنة الأولمبية فيهما لجان تفتيش مثل باقى الهيئات الرياضية.

وأضاف صبحى أن الأمر الذى يستلزم ذلك نتخذ حياله إجراء قانونيا، ومن الوارد بعد الإجراءات القانونية والتفتيش القضائى فى أى هيئة أن يكون هناك تقاضى أو يكون القرار خطأ، قائلا "ممكن بعد الأجراء القانونى والتفتيش القضائى يكون مش مظبوط أو يكون فى تقاضى، لكن هنفضل ورا المؤسسة".

كانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى مع إحالة أى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة .

كما قررت الوزارة تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذى وضمه لعضوية اللجنة التى تتكون من المستشارين أحمد البكرى، محمد عطية، هشام إبراهيم التى تسلمت الأمور الإدارية فى النادى.